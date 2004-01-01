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Фобии

Научный телемост между Мурманском, Смоленском и Воронежем

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События: Лекции.

«Фобии» станут темой телемоста, который 24 ноября объединит гостей ИЦАЭ Воронежа, Мурманска и Смоленска. О природе человеческих страхов, распространённых и редких фобиях, а также о том, какое отражение эта тема находит в народном творчестве, расскажут эксперты из трёх городов – психолог, энтомолог и фольклорист.

Что такое страх и откуда он берётся? Стоит ли с бороться со своими фобиями и если да, то как лучше это делать? Ответы на эти и другие вопросы участники телемоста смогут найти вместе с Маргаритой Богуславской – педагогом-психологом Психолого-педагогического института Мурманского арктического государственного университета.

Разобраться, как связаны страхи и фольклор, какие фобии чаще всего встречаются в народном творчестве и как преодолеваются героями, поможет Галина Христова – руководитель фольклорного ансамбля Воронежского государственного университета «Терем», доцент кафедры этномузыкологии Воронежского государственного института искусств.

По мнению эксперта из Смоленска – старшего научного сотрудника Национального парка «Смоленское Поозерье» Олега Семионенкова – особое место среди всех страхов занимает боязнь пауков или арахнофобия. Действительно, мало найдется людей, которым приятны эти многолапые и внешне отталкивающие создания. Но в чём кроется причина неприязни к паукам? Является ли этот страх приобретенным или его можно назвать первобытным? Эксперт подробно раскроет эти темы.

Во время телемоста гости информационных центров проверят свои силы в отгадывании самых разнообразных фобий по их названиям, а также сыграют в игру «Кажется, нащупал» – с закрытыми глазами наощупь попробуют определить, что (или кто) спрятано в ящике.

Телемост состоится на площадке ИЦАЭ Мурманска (Понтонный причал у Морского вокзала, атомный ледокол «Ленин»).

Начало в 18:30. Вход свободный, но необходимо по традиции зарегистрироваться по ссылке.

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