Флорийская мозаика

На выставке будут представлены творческие работы членов Союза мастеров флористической живописи и графики из городов Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Пермь, Йошкар-Ола, Североморск, Брянск, Белгород, Ейск, республик Беларусь и Украины.

Самому молодому участнику выставки 15 лет, а самому старшему – 89 лет. Разные профессии, разный уровень мастерства. Есть начинающие свой путь в творчестве и победители международных конкурсов в Америке, Корее, Японии. Но объединяет всех одно – любовь к природе!

Мастера рисуют свои картины красками природы! Высушенный природный материал – это палитра флориста. Мастера создают не только прекрасные картины, не уступающие по мастерству и красочности полотнам, созданным при помощи красок, но и проявляют фантазию, вкус, знание свойств растений.