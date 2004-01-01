Фингитис. Огненные фантазии

Выставка - это результат десятилетней дружбы Мастера и коллекционера. В экспозицию войдут произведения, созданные Ниной Снигур с 2012 по 2022 годы специально для коллекции Алексея Макарова.

Нина Антоновна — мастер ростовской школы финифти, единственный художник в Кольском Заполярье, владеющий секретами этого русского народного художественного промысла.

Подборка ее работ в коллекции на сегодняшний день является самым большим собранием работ эмальера. Тематика подборки разнообразна: портреты, жанровая живопись, философские, сказочные, мифологические и религиозные сюжеты. Именно «светские» работы стали основой для создания домашней коллекции Алексея Макарова, хотя художник считает, что самые важные работы в её творчестве - более 20 икон, написанные для храмов и обетных крестов в городах России. Совместная работа художника и собирателя была изначально построена на свободе творческого выбора.

Цель создания коллекции – популяризация творчества художника, его поддержка, знакомство широкой зрительской аудитории с уникальным мастером и редким народным промыслом.