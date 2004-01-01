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Фестиваль водных видов спорта

Аквабайки, сапсерфинг, каякинг и многое другое

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События: Спорт, Соревнование.

Самый северный, самый спортивный и водный день в году - 30 июля 2022!

Уже в эту субботу (30 июля), территория Семеновского озера превратится в самый летний вайб, потому что в этот день соберутся самые топовые виды спорта:

  • вейкбординг;
  • сапсерфинг;
  • фридайвинг;
  • аквабайк;
  • флайбординг.

В 12:00 на площадке заработают интерактивные пространства: песочный город, мастер-классы по йоге, фридайвингу, балансборду и самые зажигательные песни от live-группы и наших Dj.

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