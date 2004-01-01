Федерация кошек

Уникальное котоместо! Новый год в объятиях тёплых пушистых лапок ласковых котеек!

Вас ждут самые редкие и экзотические породы – Бенгальская, Абиссинская, Бурманская, Хайленд-фонд, Мейн-кун, Донской сфинкс, Шотландская, Экзотическая и другие!

Вы сможете пообщаться и получить настоящую КОТОТЕРАПИЮ!

Милые, своенравные, наивные, властные, игривые, скромные… Познакомьтесь с каждым из них!