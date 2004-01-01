Федерация кошек
Выставка кошек редких порд
Выставка кошек редких порд
Уникальное котоместо! Новый год в объятиях тёплых пушистых лапок ласковых котеек!
Вас ждут самые редкие и экзотические породы – Бенгальская, Абиссинская, Бурманская, Хайленд-фонд, Мейн-кун, Донской сфинкс, Шотландская, Экзотическая и другие!
Вы сможете пообщаться и получить настоящую КОТОТЕРАПИЮ!
Милые, своенравные, наивные, властные, игривые, скромные… Познакомьтесь с каждым из них!
Тел: 8-988-187-70-50
Мультимедийная выставка
Проект, который позволяет посетителям самостоятельно изучить предметы фондового собрания Мурманского областного художественного музея