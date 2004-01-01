157455

Федерация кошек

Выставка кошек редких порд

1
Я иду
Ваша оценка
События: Выставки.

Уникальное котоместо! Новый год в объятиях тёплых пушистых лапок ласковых котеек!

Вас ждут самые редкие и экзотические породы – Бенгальская, Абиссинская, Бурманская, Хайленд-фонд, Мейн-кун, Донской сфинкс, Шотландская, Экзотическая и другие!

Вы сможете пообщаться и получить настоящую КОТОТЕРАПИЮ!

Милые, своенравные, наивные, властные, игривые, скромные… Познакомьтесь с каждым из них!

ТРК «Plazma»
c 29 декабря по 30 января 2022
10:00 - 22:00
Цены

Тел: 8-988-187-70-50

Кто собирается 1

Смотрите также

155856155856
00
Умная гостиная
c 8 июня по 31 декабря
Художественный музей

Проект, который позволяет посетителям самостоятельно изучить предметы фондового собрания Мурманского областного художественного музея

Последние отзывы

  • Thumb down disabled0Thumb up disabled0
    Diana Godova, 30 декабря #1
    Очень понравилось, милые породистые котики!

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?