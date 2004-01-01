Волшебные маки мурманчане смогут нарисовать акварелью.

Мастер-класс по рисованию акварелью "Фантазийные маки" состоится в рамках акции "Библиосумерки", бесплатный.

Сюжет подходит для тех, кто совсем не имеет опыта в рисовании, но очень хочет познакомиться с акварелью. Гости узнают, какие бывают техники в акварельной живописи, виды бумаги, немного о красках.

Встреча рассчитана на полтора часа.

С собой ничего не нужно.

Место: "Библиодвиж" на Буркова, 30