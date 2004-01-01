Санкт-Петербургский детский драматический «Театр у Нарвских ворот»

Автор: Аньес де Лестрад

Режиссер-постановщик: Алексей Шульгач, Диана Разживайкина

Художник-постановщик: Мария Клочьева

Композитор: Алексей Чуканов

Фабрика слов – идиллическая страна счастья и молчаливого согласия. Здесь не знают слова «конфликт», впрочем, как и многих других слов. И все потому, что слова в этой стране нужно купить. Говорить в «Фабрике слов» - дорогое удовольствие, а думать и мечтать можно сколько угодно...

В этой стране вынужденных молчунов живет обычный мальчик по имени Филеас, и у него в запасе всего 14 слов и большая мечта о двухколёсном велосипеде. Но однажды мечта его изменилась - имя из семи букв смогло уместить в себе весь мир и вызвать новые, совершенно не известные Филеасу чувства…

Санкт-Петербургский детский драматический «Театр у Нарвских ворот» появился в 1990 году. За период своего творческого пути театром было выпущено более 50 спектаклей, среди которых не только классические, но и экспериментальные постановки. С 2021 года театр проводит Международный фестиваль детских камерных театров «Волшебный фонарик» при поддержке комитета по Культуре Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургского отделения Союза театральных деятелей.

В спектакле заняты: Антон Хатеев, Марина Петромаева, Роман Сидоренко, Павел Москалев

Продолжительность: 60 минут