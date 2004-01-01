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Евсей Евсеевич Моисеенко

Выставка произведений графики к 105-летию со дня рождения мастера

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События: Выставки.

Мурманский областной художественный музей представляет выставку произведений графики народного художника СССР, академика АХ СССР, профессора Евсея Евсеевича Моисеенко, к 105-летию со дня рождения мастера.

Работы Моисеенко отличаются необычностью ракурсов, экспрессивностью цвета и линий. Для него свойственен отход от классической академической живописи, новаторство художественного языка.

Евсей Евсеевич длительное время занимался педагогической деятельностью, руководил мастерской в Академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина.

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