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Евгений Князев

Моноспектакль по повести А.С.Пушкина "Метель"

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События: Спектакли.

Литературные программы занимают особое место в творчестве Народного артиста России, лауреата государственной премии РФ Евгения Князева. Талант перевоплощения, мастерство владения словом позволяют артисту создавать на сцене целую галерею образов, делают его выступления своеобразным мини-спектаклем, позволяющим слушателям совершить путешествие в мир литературного произведения.

В этот вечер кроме литературного шедевра гостей филармонии ждёт ещё один шедевр – музыкальный. Евгений Князев представит произведение великого поэта в союзе с пронзительной музыкой Георгия Свиридова.

Музыкальные иллюстрации Г. Свиридова к повести А. С. Пушкина «Метель» не только запечатлели образы пушкинской повести, но и наполнили их новыми мыслями и чувствами, созвучными современным слушателям. Композитор придал жанру иллюстраций более глубокий смысл, отказавшись от простого музыкального сопровождения событий повести, он превратил каждую пьесу в самостоятельное сочинение. 

Полуанекдотическая история повести А. С. Пушкина и одноимённого свиридовского цикла - история со счастливым концом о провинциальной девушке, которая случайно вышла замуж не за того, поскольку её жених попал в метель, «переведённая» на язык музыки, подарит зрителям незабываемый вечер.

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