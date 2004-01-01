Литературные программы занимают особое место в творчестве Народного артиста России, лауреата государственной премии РФ Евгения Князева. Талант перевоплощения, мастерство владения словом позволяют артисту создавать на сцене целую галерею образов, делают его выступления своеобразным мини-спектаклем, позволяющим слушателям совершить путешествие в мир литературного произведения.

В этот вечер кроме литературного шедевра гостей филармонии ждёт ещё один шедевр – музыкальный. Евгений Князев представит произведение великого поэта в союзе с пронзительной музыкой Георгия Свиридова.

Музыкальные иллюстрации Г. Свиридова к повести А. С. Пушкина «Метель» не только запечатлели образы пушкинской повести, но и наполнили их новыми мыслями и чувствами, созвучными современным слушателям. Композитор придал жанру иллюстраций более глубокий смысл, отказавшись от простого музыкального сопровождения событий повести, он превратил каждую пьесу в самостоятельное сочинение.

Полуанекдотическая история повести А. С. Пушкина и одноимённого свиридовского цикла - история со счастливым концом о провинциальной девушке, которая случайно вышла замуж не за того, поскольку её жених попал в метель, «переведённая» на язык музыки, подарит зрителям незабываемый вечер.