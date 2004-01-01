Евгений Халдей - фотограф Победы

Выставка старейшего мурманского фотографа Юрия Геннадьевича Шумилкина посвящена легендарному советскому фотокорреспонденту Евгению Ананьевичу Халдею. Он прошел тяжелыми дорогами войны от первого до последнего дня и сделал одну из символичных фотографий того времени – водружение знамени Победы над поверженным Рейхстагом. Получил почетную награду – титул «Рыцарь ордена искусств и литературы».



Евгений Халдей в годы Великой Отечественной войны неоднократно бывал в Заполярье. В 1980 году приезжал в Мурманск на презентацию своей фотовыставки. Мурманский фотограф Юрий Шумилкин встречался тогда с Халдеем, присутствовал на открытии выставки. На фотографиях Юрия Геннадьевича запечатлены моменты начала работы экспозиции. Черно-белые снимки сохранили лица и эмоции наших земляков, которые увидели свой город в самые тяжелые военные дни. На презентации состоялась встреча Евгения Халдея с ветеранами-мурманчанами.



Вторая часть выставки Юрия Шумилкина посвящена поездке Халдея по местам боев в Заполярье. Вместе с группой наших земляков и моряками Северного флота он побывал на полуострове Рыбачий, где начиналась его биография военного корреспондента. Фотографии запечатлели участников этого исторического события.

Юрий Геннадьевич Шумилкин занимается фотографией более 70 лет. Он был внештатным фотокорреспондентом газеты «Арктическая звезда», сотрудничал с «Полярной правдой», Мурманской студией телевидения, публиковался в центральных изданиях, участвовал в качестве фотокорреспондента в арктических экспедициях, автор двух книг и иллюстратор нескольких изданий по истории морского торгового флота.