Этнографические куклы

Героиня выставки до сих пор кое-где украшает шкафы и полки. В эти куклы практически никогда не играли, а дальний их родственник – модный манекен. Произошедшие когда-то от фарфоровых фигурок, они были сделаны из дерева, фарфора, ткани или пластмассы. Но самое главное – эти куклы представляли собой целые народы – речь идёт об этнографической кукле.

Кукла - знак человека, его игровой образ-символ. В этой роли она фокусирует время, историю культуры, историю страны и народа, отражая их движение и развитие. К этому благодатному источнику духовности и обращаются те, кто изучает народную культуру, кто стремится донести до потомков драгоценные ее крупицы.

В экспозиции представлены работы Ольги Евгеньевны Котенко. Благодаря таланту автора, можно в деталях рассмотреть женские костюмы характерные для Архангельской, Костромской губерний, а также познакомиться с саамским и поморским костюмами.