Эпоксидная смола
Мастер-классы
Мастер-классы
Пришла пора реализации творческих идей и вдохновения. Поэтому представляем вам новинки, которые можно воплотить в жизнь уже сейчас!
Хочешь с нами? Тогда тебя ждет:
- работа в мини-группе до 4х человек
- индивидуальный подбор эскиза и цветовой гаммы
- материалы от топовых производителей
- большой выбор палитры и декора
- занятие с опытным художником-преподавателем
- приятная творческая атмосфера
В результате мастер-класса вы получаете готовую работу, выполненную своими руками (все комплектующие уже входят в стоимость: подвес, упаковка, фурнитура, обработка краев и тд)
Расписание:
17.09 в 12:00 - "Зеркало"
18.09 в 12:00 - "Часы"
24.09 и 25.09 в 12:00 - 2х дневный мастер-класс "Фруктовница"
Для записи и более подробной информации обращайтесь в сообщения сообщества Мастер-классы или по телефону: 8 995 382 22 60