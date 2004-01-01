Эпоксидная смола

Пришла пора реализации творческих идей и вдохновения. Поэтому представляем вам новинки, которые можно воплотить в жизнь уже сейчас!



Хочешь с нами? Тогда тебя ждет:

- работа в мини-группе до 4х человек

- индивидуальный подбор эскиза и цветовой гаммы

- материалы от топовых производителей

- большой выбор палитры и декора

- занятие с опытным художником-преподавателем

- приятная творческая атмосфера



В результате мастер-класса вы получаете готовую работу, выполненную своими руками (все комплектующие уже входят в стоимость: подвес, упаковка, фурнитура, обработка краев и тд)



Расписание:

17.09 в 12:00 - "Зеркало"

18.09 в 12:00 - "Часы"

24.09 и 25.09 в 12:00 - 2х дневный мастер-класс "Фруктовница"



Для записи и более подробной информации обращайтесь в сообщения сообщества Мастер-классы или по телефону: 8 995 382 22 60