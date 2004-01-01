Каждый из нас хотя бы раз в жизни видел фокусы, но мало кто задумывался, а что стоит за ними кроме ловкости рук и отвлечения внимания? В свое время фокусники были одними из первых, кто внедрял в свою работу достижения науки. А так ли это сейчас? И можно ли в век высоких технологий удивить человека простым фокусом с платочком?

Николай Фомушин – менталист, член российской ассоциации иллюзионистов и международного братства фокусников, член экспертного совета премии им. Гарри Гудини, гарантирующей 1 млн рублей тому, кто сможет продемонстрировать любую экстрасенсорную способность в условиях корректно поставленного научного эксперимента.

Николай раскроет мурманчанам секреты, как обвести хитрецов вокруг пальца и не обмануться самому. В рамках интерактивной шоу-лекции менталист повторит эксперименты и трюки, которые в разные времена выдавались за сверхспособности «людьми-феноменами», среди которых Нинель Кулагина, Ури Геллер, Вольф Мессинг и другие.

Открытая шоу-лекция Николая Фомушина «Не верю! Скептический взгляд на методы работы экстрасенсов» состоится 9 декабря на площадке Мурманской областной научной библиотеки. Начало в 18.30.

Мероприятие организовано Информационным центром по атомной энергии (ИЦАЭ) Мурманска при поддержке Мурманской областной научной библиотеки.

Проект «Энергия науки» создан сетью ИЦАЭ, чтобы познакомить жителей регионов с новейшими научными открытиями и идеями. Лучшие популяризаторы, учёные и научные журналисты из разных регионов страны рассказывают о самых передовых экспериментах и теориях, открытиях и гипотезах. Идея проекта – дать возможность задать вопрос и даже поспорить с учёными, сформировать у аудитории широкую картину современной научной жизни.