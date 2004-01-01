Каждый раз, когда мы включаем свет или газ, мы используем энергию. Человек потребляет столько энергии, сколько может. Проблема в том, что большая ее часть добывается из земли: уголь, нефть, газ, а сжигается она быстрее, чем ее производят.



Проблема рационального и эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, сырья и материалов сегодня очень актуальна.



Для того, чтобы никто не забывал о том, что ресурсы планеты не бесконечны, ежегодно проводится Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче!



В рамках фестиваля в библиотеке работает выставка изданий «Энергия настоящего и будущего». Здесь вы найдете материалы о различных способах получения энергии: солнечных станциях, энергии ветра, энергии приливов и отливов, геотермальной энергетике, использовании ядерных отходов, растительном топливе, энергии антивеществ и водородных топливных элементах, технологии термоядерного синтеза.



В книге «Современная энергетика и энергетика будущего» рассмотрены основы технологий производства тепловой и электрической энергии из природного топлива, а также получения энергии с помощью ядерных технологий и гидроэнергетики. Кратко представлена история главных физических открытий, которые заложили основу развития современной энергетики. Уделяется внимание проблемам обеспечения экологической безопасности в энергетической отрасли.



Книга Лауреата Пулитцеровской премии Дэниела Ергина «В поисках энергии: ресурсные войны, новые технологии и будущее энергетики» стала настоящим бестселлером. Автор пытается дать ответы на фундаментальные вопросы: как обеспечить энергетическую безопасность, какое влияние экологические проблемы окажут на будущее энергетики и как развитие энергетики будет влиять на экологию.

Не без интереса читается книга Юрия Чиркова «Карусель энергетики». Автор предлагает посмотреть на энергетику глазами физика, эколога и фантаста. Здесь вы найдете любопытный материал об особом «холодном горении», об электрохимической и водородной энергетике.



В этом году исполнилось 35 лет крупнейшей техногенной катастрофы на Чернобыльской АЭС. Специалистами были сделаны выводы об однозначном приоритете безопасности во время создания и эксплуатации атомных станций. В основе новой книги «Валерий Легасов: высвячено Чернобылем» лежат уникальные материалы: интервью, статьи и воспоминания академика Легасова, одного из руководителей ликвидации последствий Чернобыльской аварии, который первым в мире проанализировал и подробно рассказал о катастрофе.



Обратите внимание на книгу-альбом «Опережая время: фотолетопись энергетики Северо-Запада». В издании представлены фотографии и факты, посвященные созданию энергосистемы страны, энергетическим сердцем которой долгое время считался Санкт-Петербург. Впервые публикуются материалы из фондов Музея истории энергии Северо-Запада, национальных краевых музеев Карелии, Ленинградской и Мурманской областей, а также личные архивы энергетиков России.



На выставке «Энергия настоящего и будущего» вы найдете актуальные материалы в журналах «В мире науки», «Энергосбережение», «Наука и техника», «Энергия: экономика, техника, экология», «Экология и промышленность России», «Промышленная энергетика». Они расскажут о комплексных системах энергосбережения, о разработке современных способов выработки электроэнергии, новых видах топлива и ресурсосберегающих технологиях.