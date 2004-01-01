Галина Ампирова родилась и выросла в городе Мурманске. Получила высшее экономическое образование в Санкт-Петербургском университете экономики и финансов, работала экономистом больше пятнадцати лет.

В детстве рисовала много и с удовольствием. Но в художественную школу ходить не захотела, учеба и фотография были важнее.



Потом взрослая жизнь, про живопись пришлось забыть на долгие годы.

Автору было за сорок, когда она поняла, что хочет выразить свое отношение к миру через рисунок, цвет, экспрессию. Правда, не знала, с какой стороны подступиться к холсту и масляным краскам.

Благодаря информационно-телекоммуникационной сети Интернет Галина нашла ответы на все интересующие её вопросы. Её вдохновили истории Анри Руссо, Поля Гогена и Анны Мозес, говорящие «Они начали рисовать в зрелом возрасте! Они смогли, можешь и ты!».



Работы автора хранятся в частных коллекциях Санкт-Петербурга, Мурманска, Краснодара.

Картина «Тапир» внесена в каталог выставки в рамках фестиваля "Art fo planet", при информационной поддержке Всемирного фонда дикой природы России (г. Москва).



В экспозицию выставки «Эмоции цвета» вошло 31 произведение автора.

Место проведения: ул. Октябрьская, д.22, зал №1.