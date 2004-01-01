Любители книг и их коллекционеры собирают в своих библиотеках множество печатных изданий, каждое из которых обладает своей собственной историей. Стремясь защитить свои коллекции, они наклеивают или проставляют на страницах книг книжные знаки — экслибрисы. Exlibris в переводе с латыни на русский язык значит «из книг».

Как правило, личный книжный знак представляет собой зашифрованную в большей или меньшей степени информацию о владельце: его фамилию и имя, профессию, мировосприятие, интересы. Бывают случаи, когда экслибрис обладает большей ценностью, чем сама книга, в которой он находится.

Кроме того, экслибрис – своеобразный жанр книжной графики, имеющий свою историю.

На выставке будут представлены экслибрисы из собрания Мурманского областного художественного музея. Вы можете увидеть работы, выполненные Михаилом Александровичем Кириным, Татьяной Дмитриевной Ковригиной, Михаилом Михайловичем Верхоланцевым.

На выставке Вы можете окунуться в увлекательный и многогранный мир экслибрисов, ведь это намного больше, чем просто «штамп» на книге.