Экологический летний лагерь
Прием заявок на участие в эко-лагере «Природа и молодежь»
Прием заявок на участие в эко-лагере «Природа и молодежь»
Когда: 19-25 июня
Где: база отдыха "Огни Имандры"
Как принять участие?
Участниками лагеря могут быть люди от 16 до 30 лет, заинтересованные в вопросах охраны окружающей среды и проживающие в Мурманской области.
В программе:
Для участия необходимо заполнить анкету.
Заявки принимаются до 13 июня включительно.
Участие в лагере БЕСПЛАТНОЕ! Организаторы оплачивают транспортные расходы, проживание, питание и экскурсии.
Ждем ваших заявок! Не упустите возможность провести лето экоЛогично!