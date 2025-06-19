Экологический летний лагерь

Прием заявок на участие в эко-лагере «Природа и молодежь»

Когда: 19-25 июня

Где: база отдыха "Огни Имандры"

Как принять участие?

Участниками лагеря могут быть люди от 16 до 30 лет, заинтересованные в вопросах охраны окружающей среды и проживающие в Мурманской области.

В программе:

эко-просвещение в формате edutainment - образование через развлечение;

тренинги и мастер-классы;

комфортная турбаза в лесу на берегу Имандры с возможностью жить в палатке;

выход с гидом в Лапландский заповедник;

новые знакомства и общение с единомышленниками;

неформальная обстановка без критики, дискриминации и дресс-кода.

Для участия необходимо заполнить анкету.

Заявки принимаются до 13 июня включительно.

Участие в лагере БЕСПЛАТНОЕ! Организаторы оплачивают транспортные расходы, проживание, питание и экскурсии.

Ждем ваших заявок! Не упустите возможность провести лето экоЛогично!