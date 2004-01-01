ЭКО-уикенд

Для посетителей будет работать выставка-викторина «Жизнь в стиле ЭКО!».

Участниками эко-уикенда станут представители Центра экологических инициатив «Чистая Арктика». Центр занимается экологическим просвещением жителей региона, развитием экологической культуры и эко-волонтерства. В библиотеке «Чистая Арктика» проведет беседу «Мир без мусора», расскажет о том, как человек влияет на экологию Земли, как современные страны справляются с проблемой утилизации отходов. Спикеры поделятся историями из личного опыта. Посетителей ждет увлекательная игра «Наш дом – ничего лишнего!».

Преподаватели Детской театральной школы в 12.00 проведут мастер-классы по изготовлению работы «Символ года» в технике аппликации с использованием природных и натуральных материалов и новогодней открытки в технике флора-дизайна.