Мурманский областной художественный музей представляет выставку «Екатерина II. Путь к трону» к 295-летию российской императрицы. Из собрания Государственного исторического музея!

28 июня 1762 года, совершив дворцовый переворот, 33-летняя императрица уверенно взяла власть в стране. Так начался период, именуемый в истории как «блестящий век Екатерины». Первые годы при русском дворе, по признанию самой Екатерины, были самыми тяжелыми в ее жизни, именно тогда она сформировалась как личность и как государственный деятель.

Выставка «Екатерина II. Путь к трону» посвящена начальному периоду пребывания будущей знаменитой императрицы в России. Для экспонирования на выставке отобраны не только разнообразные, но и представляющие большую историческую и художественную ценность материалы.

Посетители могут увидеть редкие портреты главных героев и лиц из их окружения, виды Петербурга и Москвы, императорских резиденций и изображения фейерверков, батальные сцены, редкие нумизматические памятники, документальные материалы, предметы быта, образцы оружия и коронационных атрибутов. Все это поможет воссоздать образ эпохи, к которой относятся события выставки.