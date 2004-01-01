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Джаз

Живопись и графика из собрания музея

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События: Выставки.

Джаз как явление возник в конце XIX – начале XX века на юге США и быстро распространился во всех развитых странах. Джаз как мультикультурное явление обогащался различными региональными музыкальными особенностями. На развитие джаза также повлияли духовые оркестры, марширующие по праздникам на улицах городов США, а также военные и танцевальные оркестры.

В экспозиции будут представлены живописные и графические произведения, передающие лёгкое и игривое настроение джазовых исполнителей.

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