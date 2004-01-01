Дыши свободно

Глобальная цель Всемирного дня без табака – содействие защите нынешнего и будущих поколений не только от разрушительных последствий для здоровья, но и от социальных, экологических и экономических бедствий, связанных с употреблением табака и воздействием табачного дыма.

Посетители выставки узнают об истинном вреде курения и методах отказа от пагубной зависимости. Издание «Зависимый мозг. От курения до соцсетей: почему мы заводим вредные привычки и как от них избавиться» Жадсона Брюера на основе научных исследований активности мозга демонстрирует, как в мозгу закрепляется шаблон поведения. Когда нам плохо или грустно, мы пытаемся справиться с этим с помощью вредных привычек, вызывая в мозгу краткосрочный выброс дофамина. Как проще контролировать себя? Автор рекомендует медитацию для повышения внимательности и осознанности.

Александр Шенбург делится методами борьбы с курением в книге «Искусство бросить курить, не испортив настроения».

Книга «1440 причин бросить курить» Билла Додса поможет «бросающим» вдохновляющими мыслями – по одной на каждую минуту дня и ночи. Юмористичные, трогательные и убедительные высказывания придадут силы тем, кто вскоре сможет назвать себя некурящим человеком