Дыхание Севера

Тамара Ивановна Зуева – живописец, график, член Союза художников России (1980). Родилась в городе Каргополе Архангельской области в 1929 году. Училась у Николая Павловича Шлеина ученика Ильи Ефимовича Репина в Костромском художественно-педагогическом училище. С 1957 года Тамара Ивановна живет в Мурманске. В феврале 1957 года она стала руководителем детской изостудии, открытой в Мурманском Доме пионеров. Среди ее учеников немало известных мурманских художников Виталий Бубенцов, Анатолий Шаковец, Сергей Чеботарь. Тамара Ивановна возглавляла изостудию более пятидесяти лет.

Тамара Ивановна участник творческой группы «Арктика», в составе которой, совершила два арктических рейса, участвовала в морских походах во Владивосток и Дудинку, восходила на Хибины и Коктебельские утесы.

Тема Севера – основная в творчестве художника. Север представлен многоликим, разнообразным. С ним связаны самые яркие впечатления художника, что позволило создать четкие по графическому и цветовому решению работы. На выставке будут представлены работы, созданные Тамарой Ивановной за долгую творческую и профессиональную деятельность.