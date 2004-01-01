Дягилев и его окружение

Дягилев сыграл одну из решающих ролей в популяризации русского искусства в Европе и мире на рубеже XIX—XX веков и сделал российское искусство своего рода мировым брендом.

В экспозиции представлены произведения художников Серебряного века, плодотворно работавших с Дягилевым. Среди авторов картин: Коровин, Сомов, Бакст, Кустодиев, Браз, Петров-Водкин, Рерих, Бенуа, Малявин и другие известные мастера рубежа XIX-XX веков.