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Дягилев и его окружение

Выставка посвящена русскому театральному и художественному деятелю Сергею Павловичу Дягилеву

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События: Выставки.

Дягилев сыграл одну из решающих ролей в популяризации русского искусства в Европе и мире на рубеже XIX—XX веков и сделал российское искусство своего рода мировым брендом.

В экспозиции представлены произведения художников Серебряного века, плодотворно работавших с Дягилевым. Среди авторов картин: Коровин, Сомов, Бакст, Кустодиев, Браз, Петров-Водкин, Рерих, Бенуа, Малявин и другие известные мастера рубежа XIX-XX веков.

Культурно-выставочный центр Русского музея
10 сентября
17:00 (открытие)
c 10 сентября по 20 ноября

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