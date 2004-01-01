Ограничения: 16+

Случалось ли вам путешествовать? И если да, то не находите ли вы, что двигаясь куда-либо в пространстве, вы совершаете движение к душе и своей, и своего попутчика?

Эта пьеса – безумное путешествие двух сестёр друг к другу. Зрителю предстоит оценить и мужской, и женский взгляд на ситуацию.

Для полноты картины рекомендовано смотреть два раза.

Пьер Нотт родился 21 сентября 1969 года в Амьене. Французский актер, писатель, драматург, журналист, режиссер, фотограф, композитор.

Он также является автором стихов и двух романов.

Пьеса «Две дамочки в сторону севера» имела во Франции большой успех. Его пьесы переведены и поставлены в Бельгии, Германии, Италии, Австрии, Англии, Греции, Японии, Болгарии, США, Ливане и России.

Режиссёр-постановщик – Вадим Данцигер.

Художник-постановщик – заслуженный работник культуры России Наталья Авдеева.

Художник по свету – Павел Куделькин.

Музыкальное оформление – Вадим Данцигер, Анатолий Шахов.

Педагог по вокалу - Тамара Делльсаль-Данцигер.





В спектакле заняты: Светлана Лебедева, Юрий Луговых, Александр Покатнёв, Ирина Рыдзелева, Олеся Трум, Андрей Шпеко.