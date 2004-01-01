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Две дамочки в сторону севера

Черная комедия по пьесе Пьера Нотта

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Ограничения: 16+
События: Спектакли.

Случалось ли вам путешествовать? И если да, то не находите ли вы, что двигаясь куда-либо в пространстве, вы совершаете движение к душе и своей, и своего попутчика?

Эта пьеса – безумное путешествие двух сестёр друг к другу. Зрителю предстоит оценить и мужской, и женский взгляд на ситуацию.
Для полноты картины рекомендовано смотреть два раза.

Пьер Нотт родился 21 сентября 1969 года в Амьене. Французский актер, писатель, драматург, журналист, режиссер, фотограф, композитор.
Он также является автором стихов и двух романов.

Пьеса «Две дамочки в сторону севера» имела во Франции большой успех. Его пьесы переведены и поставлены в Бельгии, Германии, Италии, Австрии, Англии, Греции, Японии, Болгарии, США, Ливане и России.

Режиссёр-постановщик – Вадим Данцигер.
Художник-постановщик – заслуженный работник культуры России Наталья Авдеева.
Художник по свету – Павел Куделькин.
Музыкальное оформление – Вадим Данцигер, Анатолий Шахов.
Педагог по вокалу - Тамара Делльсаль-Данцигер.


В спектакле заняты: Светлана Лебедева, Юрий Луговых,  Александр Покатнёв, Ирина Рыдзелева, Олеся Трум, Андрей Шпеко.

21А - Центр современного искусства
28 мая
19:00
29 мая
19:00
c 10 по 11 июня
19:00
Цены

500-600 р.

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