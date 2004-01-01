Два взгляда

Выставка двух известных художников из Санкт-Петербурга – Ашота Ваниковича Хачатряна и Петра Алексеевича Коноша представляет два видения мира. Это художники разных поколений, у каждого из них свой уникальный жизненный опыт, свой взгляд на окружающий мир.



Заслуженный художник Российской Федерации Ашот Хачатрян, отмечающий в этом году 70-летний юбилей – наследник армянской школы живописи. На выставке будут представлены его живописные произведения: натюрморты, пейзажи, портреты, выполненные в разные периоды творчества с 1990-х годов до 2021. Художник насыщает цвет различными оттенками, делает его плотным, декоративным. Колорит является главным содержанием в образной структуре картин, иногда становясь импульсом при выборе сюжета.



Выпускник Нахимовского училища и петербургской Академии художеств Петр Конош – уроженец г. Кронштадт. Для него очень органично обращение к темам военных побед России, изображению русских полководцев и государственных деятелей. В экспозиции будет представлено 25 работ автора, среди которых ранние лиричные и проникновенные пейзажи Петербурга. Помимо картин, П. Конош знакомит зрителей с мастерскими гравюрами, на которых перед нами предстает прекрасный облик столицы Российской империи. Автор передает свое восхищение неповторимой красотой города и передать его атмосферу.

Зрители познакомятся с творчеством двух художников, работы которых объединятся в одном выставочном пространстве.