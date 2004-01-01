Два голоса

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Презентация поэтических сборников Юлии Колмогоровой и Виталия Коротаевского

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События: Презентации.

Юлия Колмогорова – молодой талантливый североморский автор. Дипломант областного фестиваля авторской песни и литературы малых форм «Капитан Грей», участница литературного форума имени Николая Гумилева «Осиянное слово». Публиковалась в региональной прессе и альманахах.

На презентации будет представлен ее первый поэтический сборник «Танцуй всегда», который вышел на средства гранта правительства Мурманской области. Писатель и литературный критик Дмитрий Коржов назвал этот поэтический дебют «светлой и теплой книгой». В ней прослеживается влияние русских поэтов Евгения Евтушенко и Николая Колычева. Поэзия Юлии знакомит с северными образами: город, пейзаж, человек. Автор самоиронична, позитивна, ее поэзия духовна, наполнена надеждой и верой в лучшее будущее.

Виталий Коротаевский – поэт и журналист из Мончегорска. Основам поэтического мастерства обучался в мончегорском литературном объединении под руководством Сергея Каплана. Публиковался в местных и мурманских областных СМИ, в альманахе «Площадь первоучителей» (Мурманск) и журнале «Осиянное слово» (Москва). Член организационного комитета фестиваля «Дни Владимира Высоцкого на Кольской земле», участник литературных объединений Мончегорска «Цех изящной словесности», «Жемчуга». Автор стихов к альбомам «Возрождение мечты», «Оленегорск – судьба моя». Первая книга Виталия «…До полной тишины…» вышла в 2019 году.

Его новый сборник «Вокруг камней»  - попытка создания поэтической мозаики Кольского Севера. В ней – чувства автора к своей малой родине, ее природе, истории, людям.

Цены

Количество мест ограничено. Просим соблюдать дистанцию и масочный режим. По всем вопросам обращаться в отдел организации и координации массовой работы  по тел. 45 63 05.

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