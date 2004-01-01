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Друг сердечный…

Выставка, в экспозицию которой, вошли произведения живописи и декоративно-прикладного искусства конца XIX — ХХ веков на любовную тему из собрания Тверской областной картинной галереи.

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События: Выставки.

Любовь, бесспорно, самое прекрасное и возвышенное чувство, которое только может испытывать человек. Эта вечная тема во все времена находила отражение в творчестве поэтов, композиторов, писателей и художников.

Всего на выставке будет представлено 40 произведений, среди них – картины художников Моравова, Осьмеркина, Алфеевского, Мочальского, Флоренского, Нечитайло, работы мастеров фарфора и фаянса Коковихина, Сергеева, Абкиной, Прессман, а также произведения скульптора и керамиста Фрих-Хара.

Выставка «Друг сердечный» создаёт тёплую атмосферу. Мастерам, работавшим в разное время и в разных манерах, удалось через своё искусство вызвать трогательные чувства, волнующие эмоции, романтические и драматические нотки переживаний, которые всегда наполняют жизнь человека.

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