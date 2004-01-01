Древними тропами Кольского края

В библиотеке продолжаются лекции в рамках публичных чтений отделения Российского исторического общества в Мурманске.

В ходе новой встречи слушатели познакомятся с работой Мурманской археологической экспедиции в 2019-2022 годах. Расскажет об этом начальник экспедиции, заведующий отделом экспозиционно-выставочной деятельности Мурманского областного краеведческого музея Георгий Андреевич Дзенисов.

Лекция будет посвящена проведенным полевым исследованиям, последним археологическим находкам и открытиям.