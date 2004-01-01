Достоевский навсегда

Задача выставки – показать становление и развитие великого мыслителя, выявить, что в его творчестве находит отклик у современного читателя, слушателя, зрителя.

На выставке будут представлены редкие прижизненные издания, критические статьи, книги авторов и философов, которые повлияли на мировоззрение писателя, интерактивные экспонаты, фотографии и арт-объекты, с которыми можно будет взаимодействовать.

Будет представлено уникальное издание «Евангелие Достоевского», переданное в дар библиотеке фондом «Возрождение Тобольска». Это комплект книг: полная копия самого Евангелия с восстановленной обложкой, комментарии к пометкам писателя, большой сборник отсылок и цитат, подробное описание отражений евангельских текстов в произведениях Достоевского, работы исследователей и критиков его творчества и впервые изданная тюремная «Сибирская тетрадь»: в неё автор собирал тюремную лексику. Книги заключены в деревянный ящик цвета арестантской робы и заперты на тюремный засов.

В рамках выставки будет организована интерактивная площадка «Достоевские раскраски», представляющая собой размещенные вдоль стены раскраски, полученные от музея Ф.М. Достоевского (г. Санкт-Петербург). Желающие смогут раскрасить персонажей Достоевского, гостям выставки будут предложены цветные карандаши и восковые мелки.