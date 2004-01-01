Дороги Параскевы

Ткачество – одно из самых древних видов рукоделия. На Руси издавна владели этим ремеслом, передавая его традиции из поколения в поколение. Ткацкий стан имелся в каждом доме и служил для изготовления домотканного полотна, из которого в дальнейшем шили одежду, полотенца, скатерти, половики и другие предметы быта.

На выставке гости Дома ремёсел увидят произведения мастеров декоративно-прикладного искусства области, выполненные в различных техниках ручного ткачества.