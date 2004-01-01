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Дороги Параскевы

Выставка ткачества

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События: Выставки.

Ткачество – одно из самых древних видов рукоделия. На Руси издавна владели этим ремеслом, передавая его традиции из поколения в поколение. Ткацкий стан имелся в каждом доме и служил для изготовления домотканного полотна, из которого в дальнейшем шили одежду, полотенца, скатерти, половики и другие предметы быта.

На выставке гости Дома ремёсел увидят произведения мастеров декоративно-прикладного искусства области, выполненные в различных техниках ручного ткачества.

Дом ремесел
c 9 сентября по 10 октября

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