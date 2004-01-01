Искусство ткачества – одно из древнейших ремёсел, которое сопровождает человечество на протяжении всей истории его развития. На Руси ткачество играло важную роль в жизни людей. Весь процесс, связанный с производством и обработкой сырья для домашнего ткачества, выполнялся членами крестьянской семьи. Ярким декоративным пятном во внутреннем убранстве жилья были тканые половики. Традиции узорного тканья половиков сохранилось до настоящего времени и используются в современном интерьере.

На выставке текстиля «Дорогами Параскевы» вы познакомитесь с уникальными работами мастеров декоративно-прикладного искусства Мурманской области, которые выполнены в традиционных и новаторских техниках.

Приглашаем всех желающих приобщиться к русским народным традициям!