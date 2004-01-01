161647

Дорогами Параскевы

Областная выставка текстиля

0
Я иду
Ваша оценка
События: Выставки.

Искусство ткачества – одно из древнейших ремёсел, которое сопровождает человечество на протяжении всей истории его развития. На Руси ткачество играло важную роль в жизни людей. Весь процесс, связанный с производством и обработкой сырья для домашнего ткачества, выполнялся членами крестьянской семьи. Ярким декоративным пятном во внутреннем убранстве жилья были тканые половики. Традиции узорного тканья половиков сохранилось до настоящего времени и используются в современном интерьере.
На выставке текстиля «Дорогами Параскевы» вы познакомитесь с уникальными работами мастеров декоративно-прикладного искусства Мурманской области, которые выполнены в традиционных и новаторских техниках.

Приглашаем всех желающих приобщиться к русским народным традициям!

Дом ремесел
c 9 июня по 12 августа

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?