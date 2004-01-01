ДОМашний семейный фестиваль

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Интерактивная научная программа от "Плюмбум шоу"
Игра в антипетанк
Just dance
Мыльные пузыри
Приходите отдохнуть всей семьёй!
Сквер около Областного художественного музея
30 июля
14:00 - 16:00
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