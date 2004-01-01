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ДОМашний семейный фестиваль

Праздник для всей семьи

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События: Праздники, Фестивали.

Вас ждут:

  • Интерактивная научная программа от "Плюмбум шоу"
  • Игра в антипетанк
  • Just dance
  • Мыльные пузыри

Приходите отдохнуть всей семьёй!

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