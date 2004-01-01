В молодежном центре «БиблиоДвиж» Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В. П. Махаевой состоялось открытие выставки работ победителей областного конкурса рисунков «Доблесть России».

Конкурс проводился совместно с художником Сергеем Анатольевичем Еремкиным. В нем приняли участие ребята от 7 до 18 лет. Заявки принимались не только из разных уголков Кольского полуострова, но и из других регионов России.

Работы юных художников оценивались по трем номинациям: «Высеченные в камне», «И грянул бой…» и «Защитники земли русской», в каждой из которых члены жюри выбрали лучшие.

Победителям были вручены дипломы, а также ценные подарки.