До нашей эры
Выставка моделей динозавров в реальную величину
Выставка моделей динозавров в реальную величину
Наша выставка - это уникальная возможность, увидеть динозавров в реальную величину. Наши гиганты двигаются и издают звуки, что приводит детей в восторг. На выставке, вы лично познакомитесь с тираннозавром Рексом и его сородичами, их можно трогать и фотографироваться. Нарисуете памятную открытку и получите массу позитивных эмоций. Время проведения на выставке-не ограничено.
Дети до 4-ех лет бесплатно( не включительно)
Детский-250 руб. Взрослый-300 руб.
Телефон для справок 8(921)-457-74-45☎
Выставка, в экспозицию которой, вошли произведения живописи и декоративно-прикладного искусства конца XIX — ХХ веков на любовную тему из собрания Тверской областной картинной галереи.
Выставка берестяных икон мастера Ольги Кириной