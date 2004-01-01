До нашей эры

Наша выставка - это уникальная возможность, увидеть динозавров в реальную величину. Наши гиганты двигаются и издают звуки, что приводит детей в восторг. На выставке, вы лично познакомитесь с тираннозавром Рексом и его сородичами, их можно трогать и фотографироваться. Нарисуете памятную открытку и получите массу позитивных эмоций. Время проведения на выставке-не ограничено.