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До нашей эры

Выставка моделей динозавров в реальную величину

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События: Выставки.

Наша выставка - это уникальная возможность, увидеть динозавров в реальную величину. Наши гиганты двигаются и издают звуки, что приводит детей в восторг. На выставке, вы лично познакомитесь с тираннозавром Рексом и его сородичами, их можно трогать и фотографироваться. Нарисуете памятную открытку и получите массу позитивных эмоций. Время проведения на выставке-не ограничено.

МФК «Северное Нагорное»
c 5 по 25 июня
10:00 - 20:00
Цены

Дети до 4-ех лет бесплатно( не включительно)

Детский-250 руб. Взрослый-300 руб.

Телефон для справок 8(921)-457-74-45☎

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