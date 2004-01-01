Дни военно-исторического кино

Мероприятие проводится при поддержке Фонда президентских грантов, общественных организаций и бизнеса. В этом году фестиваль посвящен 800-летию со дня рождения полководца Александра Невского.

Гости нашего учреждения посмотрят кассовые российские киноленты, посвященные теме войны:

«Белый тигр» – действие картины происходит в 1940-е годы. Советское командование решает для борьбы с «Белым тигром» создать особый танк – специальную модель Т-34-85. Если вам стало любопытно, то приходите к нам в гости 4 сентября в 16:00.

«Батальонъ» – по приказу Временного правительства для поднятия боевого духа в 1917 году создаётся женский «Батальон смерти» под командованием георгиевского кавалера Марии Бочкарёвой.

Своей службой формирование подаёт пример храбрости, мужества и спокойствия, поднимает дух солдат и доказывает, что каждая из этих женщин-героев достойна звания воина русской армии.

Ждём вас на просмотр 5 сентября в 15:00.

«Александр Невский» – советский художественный исторический фильм о древнерусском князе, одержавшем победу в битве с рыцарями Ливонского ордена на Чудском озере. Показ состоится 6 сентября в 15:00.