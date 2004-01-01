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Дни российской науки

Большая познавательная программа, посвященная  Дню российской науки

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События: Праздники, Презентации, Лекции.

Проверить свои знания в различных научных сферах, развить логическое мышление и получить новые компетенции помогут командные интеллектуальные поединки: брейншторм «Научная сфера» - интерактивная игра с использованием онлайн – сервиса; интеллектуально-развлекательная игра «Спринт эрудитов», квиз «Любите науку – это не скучно!».

Спикерами на мероприятиях станут ведущие научные деятели региона. Из первых уст участники лекториев узнают о настоящем и будущем отечественной науки. Лекцию «Как искать сокровища с помощью геофизики» проведет доцент МГТУ Алексей Кузнецов. Он расскажет об изучении строения земной коры с помощью исследования естественных и искусственных физических полей.

Лекция – презентация «Ведущие научные учреждения Кольского Севера» познакомит с основными направлениями деятельности Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии имени Н. М. Книповича, Мурманского морского биологического института КНЦ РАН, Федерального исследовательского центра КНЦ РАН, Регионального отделения Русского географического общества, Регионального отделения Российского военно-исторического общества, Заполярного Арктического научно-образовательного центра. Будет представлен обзор изданий, выпускаемых этими учреждениями. На площадке библиотеки выступят ученые КНЦ РАН.

Встреча с исследователем и главным редактором историко-краеведческого альманаха «Земля TRE», публикующего малодоступные исторические источники и собственные статьи специалистов Кольского центра охраны дикой природы, Вадимом Лихачевым представит наиболее интересные публикации альманаха. Ученый расскажет о петроглифах, изучением которых занимается долгие годы.

На мероприятиях можно будет не только открыть тайны прошлого, но и увидеть технологии будущего. Педагог по мобильной разработке IT-куба Ксения Кузнецова проведет интерактивную презентацию современных информационных технологий, а также представит проекты научной тематики с помощью VR-очков. Слушатели узнают, какие технологии на сегодняшний день являются мифом, а какие реально существуют, познакомятся с технологиями виртуальной реальности и при помощи VR-очков смогут исследовать организм человека изнутри, посетить космическую станцию и научную лабораторию.
Гостей библиотеки ждут экскурсии по выставкам изданий «Наука в лицах» и «Фантазия и наука», на которой представлены книги писателей-фантастов, предсказавших будущее.

Цены

Количество мест ограничено. Просим соблюдать дистанцию и масочный режим. По всем вопросам обращаться в отдел организации и координации массовой работы  по тел. 45 63 05.

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