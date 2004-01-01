Приглашаем на фестиваль «Дни Индии в Мурманской областной научной библиотеке». Этот яркий фестиваль, наполненный музыкой, танцами и традициями далекой загадочной страны, станет настоящим праздником для мурманчан. Фестиваль посвящен 75-летию празднования независимости Индии.

В программе фестиваля лекции о йоге, шахматах, аюрведе; различные мастер-классы; выставки, кинопоказ; завораживающая песочная анимация и концерт живой музыки.

Посетителей ждет море красок, хорошего настроения, новых впечатлений.

Для любителей селфи будет работать фотозона с примеркой традиционного индийского костюма и зона мехенди.

Подробная программа фестиваля:

18 ноября

14:00 – 16:00 (зал искусств, 3 этаж) мастер-класс по плетению мандалы от мастерицы Марии Меньших. Количество мест ограничено!12+

18:00 – 20:00 (зал-трансформер, 4 этаж) лекция «Индия – родина шахмат» и сеанс одновременной игры от преподавателя Нахимовского военно-морского училища, кандидата в мастера спорта по шахматам Павла Кузнецова 12+

18:00 – 20:00 (зал-трансформер, 4 этаж) выставка изданий «Индия – родина шахмат» 12+

19 ноября

14:00 – 15:30 (зал-трансформер, 4 этаж) лекция «Йога как наука осознанной и счастливой жизни» от основателя и преподавателя студии

«NAMASTE» Марины Кизняковой.12+

14:00 – 19:00 (зал-трансформер, 4 этаж) выставка изданий «Йога как наука осознанной и счастливой жизни» 12+

15:30 – 17:00 (зал-трансформер, 4 этаж) мастер-класс по йоге от преподавателя йоги и медитации Александры Ветровой. Нужно принести коврики с собой! 12+

17:30 – 19:00 (зал-трансформер, 4 этаж) лекция «Аюрведа – наука о жизни», лектор Дмитрий Варакута 12+

20 ноября

13:00 – 14:00 (подиум-холл, 4 этаж) показ короткометражного фильма «В выходные возможен дождь», встреча с режиссёром Ладой Карицкой 12+

14:00 – 14:30 (подиум-холл, 4 этаж) песочная анимация «Царь гор – Гирирадж» от Людмилы Семеновой, совместно со студией «Атма» 6+

14:00 – 18:30 (подиум-холл, 4 этаж) индийская выставка и выставка изданий «Россия и Индия - дружба на века» 12+

14.00-17.00 (квартирник, 4 этаж) фотозона с примеркой традиционного индийского костюма, зона мехенди 12+

14:30 – 16:00 (подиум-холл, 4 этаж) лекция «Россия и Индия - дружба на века» от члена Союза писателей РФ Ильи Виноградова 12+

16:00 – 17:30 (подиум-холл, 4 этаж) танцевальный мастер-класс от руководителя школы индийского танца «Махарани» Наталии Мишуковой 12+

17:30 – 18:30 (подиум-холл, 4 этаж) песенный концерт с живой музыкой от Светланы Журавлёвой, студий «Махарани», «Савитри» и «ARABIKA Dance Company» 12+

Телефон для справок: 45 63 05

12+