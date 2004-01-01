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Длинная история свадебного платья

Выставка из цикла «Простые вещи»

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События: Выставки.

Свадебное платье – это особый аксессуар, о котором многие девочки мечтают с самого юного возраста.

На выставке зрители узнают интересные факты и историю появления традиционного свадебного платья. В экспозиции представлены информационные материалы и предметы из частных коллекций.

Художественный музей
c 10 февраля по 10 апреля

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