Длинная история свадебного платья
Выставка из цикла «Простые вещи»
Выставка из цикла «Простые вещи»
Свадебное платье – это особый аксессуар, о котором многие девочки мечтают с самого юного возраста.
На выставке зрители узнают интересные факты и историю появления традиционного свадебного платья. В экспозиции представлены информационные материалы и предметы из частных коллекций.
совместный проект мурманских художников Марии Михайленко и Юрия Шачнева
совместный проект мурманских художников Марии Михайленко и Юрия Шачнева