Дискуссионная площадка

2022 год в Мурманской области объявлен годом экологического туризма. Мурманская областная научная библиотека организует дискуссионную площадку «Интеграция учреждений культуры в формирование туристического продукта».

Модератором встречи выступит Ирина Ивановна Булыгина - заместитель председателя Комитета по туризму Мурманской области.

Учреждения культуры представят свои туристические предложения, обсудят возможности и перспективы в формировании содержательного туристического продукта, способного привлечь гостей и туристов региона. Рассмотрят аспекты взаимодействия организаций культуры с туристической сферой как способа формирования позитивного имиджа Мурманской области.

Участники деловой игры выдвинут свои идеи и предложения по включению учреждений культуры в туристические маршруты.

В качестве модератора игры выступит Юлия Андреевна Жукова - специалист Комитета по туризму Мурманской области.