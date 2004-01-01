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Дискуссионная площадка

Интеграция учреждений культуры в формирование туристического продукта Мурманской области

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События: Дискуссии.

2022 год в Мурманской области объявлен годом экологического туризма. Мурманская  областная  научная  библиотека организует дискуссионную площадку «Интеграция учреждений культуры в формирование туристического продукта».          

Модератором  встречи выступит Ирина Ивановна Булыгина - заместитель председателя Комитета по туризму Мурманской области.

Учреждения культуры представят свои туристические  предложения, обсудят  возможности  и перспективы в формировании содержательного туристического продукта, способного привлечь гостей и туристов  региона. Рассмотрят аспекты взаимодействия организаций культуры с туристической сферой как способа формирования позитивного имиджа Мурманской области.

Участники деловой игры выдвинут свои идеи и предложения по включению учреждений культуры в туристические маршруты.

В качестве модератора игры выступит Юлия Андреевна Жукова - специалист Комитета по туризму Мурманской области.

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