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Девятый выпуск

Лицейская история в двух действиях

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События: Спектакли.

В любые времена, какими бы трудными они не были для России, юношество всегда будут волновать любовь к Отечеству, верность принципам, преданность дружбе. Герои спектакля – ученики, преподаватели и их семьи Царскосельского лицея, а также государственные чиновники. Выпускники мечтают о будущем, влюбляются, увлекаются поэзией, нарушают правила, словом, ведут себя, как и сегодняшние старшеклассники. 

Лицей потрясают гибель великого поэта Александра Сергеевича Пушкина и стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова, написанное на его смерть. Чего стоят дружба, свобода, братство? Какую цену ты готов заплатить за свои убеждения? Хватит ли смелости заявить о своём отношении к происходящим событиям? Вот с чем придётся столкнуться тем, кому предстоит в будущем служить России. 

Спектакль – гимн юности, чести и достоинству! Адресован молодому поколению, но будет интересен и старшему.

Действующие лица и исполнители: 

Икскюль Борис - Евгений Застражников
Воейков Леонид - Сергей Горбунов
Де Бриньи Александр - Артём Пономарёв
Трофимов Александр - Юрий Луговых
Веселовский Константин - Николай Глухов
Яхонтов Александр - Глеб Глебов
Гольдгоер Федор Григорьевич - Владимир Морев
Анастасия Гольдгоер - Марина Застражникова, Юлия Денежкина
Оболенский Андрей Филиппович - заслуженный артист РФ Александр Водопьянов
Роттаст Пётр Андреевич - Алексей Воронин
Екатерина Ивановна Роттаст - Анна Будовская
Лиза Роттаст - Диана Артемова
Ростовцев Яков Иванович - Алексей Кинк
Михаил Павлович - Александр Покатнев
Наташа - Наталья Молчанова, Мария Лобова
Калинич Фотий Петрович - заслуженный артист РФ Владимир Равданович
Няня Анастасии - Елена Печенева, Галина Серегина.

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