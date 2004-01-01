Девятый выпуск

В любые времена, какими бы трудными они не были для России, юношество всегда будут волновать любовь к Отечеству, верность принципам, преданность дружбе. Герои спектакля – ученики, преподаватели и их семьи Царскосельского лицея, а также государственные чиновники. Выпускники мечтают о будущем, влюбляются, увлекаются поэзией, нарушают правила, словом, ведут себя, как и сегодняшние старшеклассники.

Лицей потрясают гибель великого поэта Александра Сергеевича Пушкина и стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова, написанное на его смерть. Чего стоят дружба, свобода, братство? Какую цену ты готов заплатить за свои убеждения? Хватит ли смелости заявить о своём отношении к происходящим событиям? Вот с чем придётся столкнуться тем, кому предстоит в будущем служить России.

Спектакль – гимн юности, чести и достоинству! Адресован молодому поколению, но будет интересен и старшему.

Действующие лица и исполнители:



Икскюль Борис - Евгений Застражников

Воейков Леонид - Сергей Горбунов

Де Бриньи Александр - Артём Пономарёв

Трофимов Александр - Юрий Луговых

Веселовский Константин - Николай Глухов

Яхонтов Александр - Глеб Глебов

Гольдгоер Федор Григорьевич - Владимир Морев

Анастасия Гольдгоер - Марина Застражникова, Юлия Денежкина

Оболенский Андрей Филиппович - заслуженный артист РФ Александр Водопьянов

Роттаст Пётр Андреевич - Алексей Воронин

Екатерина Ивановна Роттаст - Анна Будовская

Лиза Роттаст - Диана Артемова

Ростовцев Яков Иванович - Алексей Кинк

Михаил Павлович - Александр Покатнев

Наташа - Наталья Молчанова, Мария Лобова

Калинич Фотий Петрович - заслуженный артист РФ Владимир Равданович

Няня Анастасии - Елена Печенева, Галина Серегина.