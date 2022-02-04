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Девушка в подарок

Ироничная комедия в 2-х действиях

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События: Спектакли.

День рождения артиста кино и театра Александра Петровича, познавшего «вершину» славы, привыкшего к необременительной богемной жизни, выдался на редкость неудачным. Спланированный холостяцкий вечер в кругу близких друзей – Антона и Леонида, нарушен появлением девицы, по имени Юля. Этот неожиданный подарок-сюрприз, сделанный неизвестным «клиентом», переворачивает всю его жизнь… заставляет заново ее переосмыслить… заглянуть в прошлое, чтобы иметь право на будущее…

В ролях:

АЛЕКСАНДР (актер) – Николай Бендера
ЛЕОНИД (дипломат) - Заслуженный артист России Александр Тютин

СОНЯ (мать Юли) – Елена Антонова

ЮЛЯ –Мария Дудкевич

АНТОН (фотограф) –Александр Лымарев
Продюсер и режиссер проекта: Николай Бендера

Цены

1400 руб.

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