Девушка в подарок

День рождения артиста кино и театра Александра Петровича, познавшего «вершину» славы, привыкшего к необременительной богемной жизни, выдался на редкость неудачным. Спланированный холостяцкий вечер в кругу близких друзей – Антона и Леонида, нарушен появлением девицы, по имени Юля. Этот неожиданный подарок-сюрприз, сделанный неизвестным «клиентом», переворачивает всю его жизнь… заставляет заново ее переосмыслить… заглянуть в прошлое, чтобы иметь право на будущее…

В ролях:

АЛЕКСАНДР (актер) – Николай Бендера

ЛЕОНИД (дипломат) - Заслуженный артист России Александр Тютин

СОНЯ (мать Юли) – Елена Антонова

ЮЛЯ –Мария Дудкевич

АНТОН (фотограф) –Александр Лымарев

Продюсер и режиссер проекта: Николай Бендера