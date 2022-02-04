Девушка в подарок
Ироничная комедия в 2-х действиях
Ироничная комедия в 2-х действиях
День рождения артиста кино и театра Александра Петровича, познавшего «вершину» славы, привыкшего к необременительной богемной жизни, выдался на редкость неудачным. Спланированный холостяцкий вечер в кругу близких друзей – Антона и Леонида, нарушен появлением девицы, по имени Юля. Этот неожиданный подарок-сюрприз, сделанный неизвестным «клиентом», переворачивает всю его жизнь… заставляет заново ее переосмыслить… заглянуть в прошлое, чтобы иметь право на будущее…
В ролях:
АЛЕКСАНДР (актер) – Николай Бендера
ЛЕОНИД (дипломат) - Заслуженный артист России Александр Тютин
СОНЯ (мать Юли) – Елена Антонова
ЮЛЯ –Мария Дудкевич
АНТОН (фотограф) –Александр Лымарев
Продюсер и режиссер проекта: Николай Бендера
1400 руб.
Музыкальная сказка для детей Е.Ю. Порошиной по мотивам русских народных сказок
Спектакль в стихотворно-музыкальной форме, в нем много песен и танцев, динамичная смена эпизодов и картин