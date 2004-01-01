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Девушка с яблоком

Камерный музыкально-поэтический вечер

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События: Творческие вечера.

В рамках вечера выступят три безумно талантливые и невероятно красивые поэтессы, которые представят свои произведения: Дарья Высоцкая, Екатерина Гладышевская и Елена Захарова. Вы сможете насладиться красотой слова, а также погрузиться в атмосферу творчества и вдохновения.

Мы уверены, что это мероприятие оставит незабываемые впечатления у всех его участников. Приглашаем вас присоединиться к нам и стать частью этого замечательного события!

Специальный гость вечера - Евгений Кондращенко и его музыкальный проект | ДЖЕК СКОРО БУДЕТ |.

Количество мест ограничено!

Место проведения: ул. Октябрьская, 22.

Цены

Вход свободный. 16+.
Запись и справки по телефонам 8(8152) 42-86-68, 42-45-86.

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