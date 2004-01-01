Девушка с яблоком

В рамках вечера выступят три безумно талантливые и невероятно красивые поэтессы, которые представят свои произведения: Дарья Высоцкая, Екатерина Гладышевская и Елена Захарова. Вы сможете насладиться красотой слова, а также погрузиться в атмосферу творчества и вдохновения.

Мы уверены, что это мероприятие оставит незабываемые впечатления у всех его участников. Приглашаем вас присоединиться к нам и стать частью этого замечательного события!

Специальный гость вечера - Евгений Кондращенко и его музыкальный проект | ДЖЕК СКОРО БУДЕТ |.

Количество мест ограничено!

Место проведения: ул. Октябрьская, 22.