Девушка с яблоком
Камерный музыкально-поэтический вечер
Камерный музыкально-поэтический вечер
В рамках вечера выступят три безумно талантливые и невероятно красивые поэтессы, которые представят свои произведения: Дарья Высоцкая, Екатерина Гладышевская и Елена Захарова. Вы сможете насладиться красотой слова, а также погрузиться в атмосферу творчества и вдохновения.
Мы уверены, что это мероприятие оставит незабываемые впечатления у всех его участников. Приглашаем вас присоединиться к нам и стать частью этого замечательного события!
Специальный гость вечера - Евгений Кондращенко и его музыкальный проект | ДЖЕК СКОРО БУДЕТ |.
Количество мест ограничено!
Место проведения: ул. Октябрьская, 22.
Вход свободный. 16+.
Запись и справки по телефонам 8(8152) 42-86-68, 42-45-86.