Детские школы искусств

На выставке будут представлены разные виды искусства: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, художественная фотография. Эстетический эффект выставки, помимо тематического богатства, определяет и многообразие техник выполнения работ, каждая из которых открывает свои выразительные возможности для передачи авторского отношения к миру.

В экспозицию войдут работы разных поколений художников: признанных и опытных преподавателей и молодых авторов. Произведения, представленные в экспозиции, доказывают, что преподавание – не помеха, а, наоборот, стимул к творческому росту художника. Колоссальный опыт, полученный в процессе работы, желание преподавателя понять и проанализировать ошибки учеников – все это помогает раскрыть индивидуальность, найти свой изобразительный язык. Посетители выставки смогут составить впечатление о людях, которые, быть может, когда-то учили их, или учат их детей, а также получат возможность увидеть и оценить творческий мир преподавателей.