Детская мода.100 лет назад

География работ, представленных на выставке очень широка - от Могилева до Владивостока и от Архангельска до Баку. Эти фотографии бесхитростны и функциональны. В основном это кабинет-портреты, сделанные исключительно для внутрисемейного пользования. Их авторы - рядовые российские фотографы, малоизвестные, неизвестные и забытые владельцы или работники бесчисленных фотоателье, разбросанных по всей обширной Российской империи. Это не вдохновенные артисты, а простые мастера своего дела. Их работы не претендуют на высокое искусство, но с легкостью переживают свое время, становясь бесценным свидетельством культуры ушедшей эпохи.

Все 80 снимков, представленных на выставке, из коллекции Московского Дома фотографии. Быть может, это не самая уникальная, зато самая очаровательная часть собрания музея. На фотографиях дети в нарядах столетней давности. Почти ушедшие в прошлое крестильные рубашечки, гимназическая форма - она мало менялась в течение последующих ста лет; простая, удобная для работы одежда крестьянских детей, одинаковые ситцевые платьица приютских сирот; прекрасные кружева и бантики девочек, одетых для детского бала.