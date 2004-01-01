Детская художественная школа № 1 Никель

1 сентября 1969 года в посёлке Никель была открыта Детская художественная школа. Она расположилась в здании по адресу улица Советская, дом 12, где ей выделили две комнаты. Директором была назначена Изабелла Никаноровна Работа. В первый класс было зачислено 22 ученика.

В 1972 году школа переехала в здание бывшего детского сада, которое находится по адресу 2-я Линия, дом 9. Это небольшое одноэтажное здание имело четыре классные комнаты, и количество учащихся увеличилось до 90 человек.

С 1973 по 1977 год школу возглавлял Фёдор Иванович Полтавский.

С 1 сентября 1977 года по 1 октября 1980 года директором был Владимир Владимирович Кузин. Он является членом Союза художников Российской Федерации, кандидатом искусствоведения и много лет работал преподавателем в учебных заведениях города Мурманска.

С октября 1980 года по ноябрь 2015 года школу возглавляла Зинаида Ивановна Горюшко. В этот период школа активно участвовала в международном сотрудничестве в рамках Евро-Арктического Баренцрегиона.

В феврале 2016 года директором школы стала Оксана Александровна Васильева. Под её руководством школа обновилась: были созданы мастерские керамики, художественного текстиля и компьютерный класс.

В школе работает восемь преподавателей. Почти все они — выпускники школы, что позволяет сохранять и творчески развивать лучшие традиции, сложившиеся за полвека.

С 1969 года школа работала по четырёхлетней образовательной программе «Изобразительное искусство». В конце 80-х для выпускников, планирующих поступать в профильные профессиональные учебные заведения, была введена программа профориентации «Основы дизайна».

В 2012 году Министерство культуры Российской Федерации ввело предпрофессиональные программы в области искусств. Школа одной из первых в Мурманской области начала реализовывать восьмилетнюю предпрофессиональную программу «Живопись». В 2013 году были набраны первые классы пятилетних программ «Живопись» и «Декоративно-прикладное творчество». Программы постоянно обновляются и совершенствуются. В 2024 году начнётся обучение компьютерной графике.

Учащиеся школы регулярно побеждают в творческих конкурсах всех уровней.

Школа является инновационной площадкой для проведения очного этапа Всероссийского изобразительного диктанта.

Детская художественная школа № 1 активно взаимодействует с учреждениями культуры, образования и другими организациями как Печенгского муниципального округа, так и всей Мурманской области.

За пятьдесят пять лет школу успешно закончили 1232 ученика. Многие из них стали архитекторами, художниками, скульпторами, дизайнерами и преподавателями.

Место проведения выставки: ул. Октябрьская, д. 22



