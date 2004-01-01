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Детская художественная школа

Выставка, посвящённая 55-летию Детской художественной школы города Мурманска.

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События: Выставки.

История Детской художественной школы начинается с октября 1966 года. Первым руководителем и единственным преподавателем для 30 учеников стал художник Виктор Петрович Ершов. Сегодня в школе обучаются более 500 юных мурманчан и взрослых учащихся.

В разное время возглавляли школу Вера Андреевна Караваева, Евгений Александрович Гренке, Людмила Анатольевна Репях, Людмила Валентиновна Маракулина, Вера Константиновна Чеботарь, с 2014 года школой руководит Марина Станиславовна Нелюбина.

Учебной и творческой работе школы характерны традиции, присущие русской реалистической художественной школе. Здесь проводятся не только занятия по изучению основных учебных предметов (рисунка, живописи, композиции, скульптуры, пленэра, истории искусства), но и региональные и муниципальные семинары, мастер-классы, конкурсы для преподавателей и учащихся художественных школ и школ искусств Мурманской области, а в выставочном зале школы - выставки педагогов, учащихся, выпускников. Среди заметных событий в жизни школы можно отметить организованные на высоком уровне и проходящие с неизменным аншлагом ежегодные художественные конкурсы, такие как «Цвета Заполярья», «Искусство набросков», «Декоративный натюрморт» и другие.

За 55 лет существования школа выпустила 2800 учеников, освоивших премудрости изобразительного искусства в течение 4-6 лет обучения. Количество выпускников, прошедших обучение по краткосрочным программам, включая основы графического дизайна и раннюю профессиональную ориентацию, многократно больше. Школа по праву гордится своими бывшими учениками, многие из которых связали свою дальнейшую судьбу с изобразительным искусством, архитектурой, театром, кино, книжной графикой и дизайном.

Детская художественная школа города Мурманска является ровесницей Мурманского отделения ВТОО «Союз художников России». Неудивительно, что многие из членов Союза художников России в разное время преподавали в школе. В настоящее время здесь работают 22 высокопрофессиональных преподавателя, и среди них члены Союза художников России: В. Вологжанникова, А. Крисанова, Д. Новицкий, М. Тюлюнова, В. Чеботарь, С. Чеботарь. За последние годы педагогический коллектив пополнился талантливыми молодыми кадрами.

Многие преподаватели ведут активную выставочную деятельность в регионе и за пределами Мурманской области. Этот аспект творческой деятельности педагогов послужил основой мероприятий, соединяющих преподавателей и учащихся Детской художественной школы города Мурманска с творческими школами и организациями стран Баренц-региона.

Работа коллектива и учащихся школы неоднократно отмечена наградами администрации города Мурманска, Министерства культуры Мурманской области, Губернатора Мурманской области и др.

В 2014 году Детская художественная школа стала победителем Общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств», в 2017 году - лауреатом и обладателем золотой медали конкурса «100 лучших организаций дополнительного образования детей России» в номинации «Лучшая детская художественная школа».

Сейчас Детская художественная школа - это не только центр художественно-эстетического развития юных мурманчан, но и заметный участник культурной жизни областного центра Кольского Заполярья.

Городской выставочный зал
c 17 декабря 2021 по 10 января 2022

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