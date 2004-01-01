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Десять веков русского искусства

Лекторий

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События: Лекции.

Мы запускаем лекторий для тех, кто хочет узнать об истории развития русского искусства с Х1 по ХХ1 вв. и получить не обрывочные знания о том или ином художнике, а полноценную картину художественной жизни нашей родины.

Полное расписание:

  • 17 февраля, 17.00 – «XI — XVII века. Часть 2. Время великих иконописцев. Феофан Грек, Андрей Рублёв, Дионисий, Симон Ушаков»;
  • 27 апреля, 17.00 – «ХVIII век – Становление и развитие в России светского искусства и портретной живописи»;
  • 22 июня, 17.00 – «Первая половина XIX века. Расцвет русской живописной школы. Национальное осмысление романтической традиции»;
  • 20 июля, 17.00 – «Вторая половина XIX века. Восхождение реалистической традиции, возглавляемое художниками-передвижниками»;
  • 17 августа, 17.00 – «Рубеж XIX–XX веков. Серебряный век русского искусства. Новые художественные направления: национальный романтизм, импрессионизм, символизм и стиль модерн»;
  • 21 сентября, 17.00 – «Первая половина ХХ века. Часть 1. Радикальные художественные реформы, создание беспредметного и абстрактного искусства»;
  • 19 октября, 17.00 – «Первая половина ХХ века. Часть 2. Художественные группировки. Путь от Авангарда к Соцреализму»;
  • 30 ноября, 17.00 – «Вторая половина ХХ века. Оттепель и поиски альтернативы официальному искусству»;
  • 21 декабря, 17.00 – «Конец ХХ – начало ХХ1 века. Расцвет новейших художественных практик».

Встречи подойдут тем, кто хочет начать знакомиться с искусством - материал будет изложен просто и доступно. В лекциях освещаются знаковые произведения каждого периода, творческий путь крупнейших художников, центральные художественные открытия и тенденции, события и фигуры, определившие дальнейший ход истории.
Лектор: А. А. Чубарь, зав. отделом по работе с посетителями, студент Академии художеств имени И. Репина.
Продолжительность: до 1 часа 30 минут

Художественный музей
17 февраля
17:00
27 апреля
17:00
22 июня
17:00
20 июля
17:00
17 августа
17:00
21 сентября
17:00
19 октября
17:00
30 ноября
17:00
21 декабря
17:00

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