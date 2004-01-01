Десять веков русского искусства

Мы запускаем лекторий для тех, кто хочет узнать об истории развития русского искусства с Х1 по ХХ1 вв. и получить не обрывочные знания о том или ином художнике, а полноценную картину художественной жизни нашей родины.



Полное расписание:

17 февраля, 17.00 – «XI — XVII века. Часть 2. Время великих иконописцев. Феофан Грек, Андрей Рублёв, Дионисий, Симон Ушаков»;

27 апреля, 17.00 – «ХVIII век – Становление и развитие в России светского искусства и портретной живописи»;

22 июня, 17.00 – «Первая половина XIX века. Расцвет русской живописной школы. Национальное осмысление романтической традиции»;

20 июля, 17.00 – «Вторая половина XIX века. Восхождение реалистической традиции, возглавляемое художниками-передвижниками»;

17 августа, 17.00 – «Рубеж XIX–XX веков. Серебряный век русского искусства. Новые художественные направления: национальный романтизм, импрессионизм, символизм и стиль модерн»;

21 сентября, 17.00 – «Первая половина ХХ века. Часть 1. Радикальные художественные реформы, создание беспредметного и абстрактного искусства»;

19 октября, 17.00 – «Первая половина ХХ века. Часть 2. Художественные группировки. Путь от Авангарда к Соцреализму»;

30 ноября, 17.00 – «Вторая половина ХХ века. Оттепель и поиски альтернативы официальному искусству»;

21 декабря, 17.00 – «Конец ХХ – начало ХХ1 века. Расцвет новейших художественных практик».

Встречи подойдут тем, кто хочет начать знакомиться с искусством - материал будет изложен просто и доступно. В лекциях освещаются знаковые произведения каждого периода, творческий путь крупнейших художников, центральные художественные открытия и тенденции, события и фигуры, определившие дальнейший ход истории.

Лектор: А. А. Чубарь, зав. отделом по работе с посетителями, студент Академии художеств имени И. Репина.

Продолжительность: до 1 часа 30 минут