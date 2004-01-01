Денискины рассказы
Спектакль по мотивам одноименного цикла рассказов Виктора Драгунского (Гастроли Алтайского государственного театра кукол "Сказка")
Спектакль по мотивам одноименного цикла рассказов Виктора Драгунского (Гастроли Алтайского государственного театра кукол "Сказка")
В основе спектакля – сюжеты из одноименного цикла Виктора Драгунского про мальчика Дениску и его друзей – игривых, шаловливых фантазеров, очень любящих своих родителей. Вот только этих родителей порой бывает трудно понять… Они задают столько «глупых» вопросов, так много беспокоятся по пустякам, заставляют ложиться спать и даже дают манную кашу тем, кто уже способен спроектировать ракету для полётов в космос. «Денискины рассказы» – смешной, красочный и одновременно ностальгический спектакль, пронизанный романтикой 60-х годов, яркостью детских впечатлений и мечтами о далёких звездах.
Режиссёр: Ольга Гущина
Художник: Алена Муравьева
В ролях:
Дениска -Нина Позднякова
Гость, Учитель музыки, Бабушка, Дядя в шляпе - Петр Кобзев
Алёнка, Мама - Виктория Бахарева/Евгения Пухова
Папа, Мишка - Александр Сизиков
Продолжительность: 45 минут