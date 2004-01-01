В основе спектакля – сюжеты из одноименного цикла Виктора Драгунского про мальчика Дениску и его друзей – игривых, шаловливых фантазеров, очень любящих своих родителей. Вот только этих родителей порой бывает трудно понять… Они задают столько «глупых» вопросов, так много беспокоятся по пустякам, заставляют ложиться спать и даже дают манную кашу тем, кто уже способен спроектировать ракету для полётов в космос. «Денискины рассказы» – смешной, красочный и одновременно ностальгический спектакль, пронизанный романтикой 60-х годов, яркостью детских впечатлений и мечтами о далёких звездах.

Режиссёр: Ольга Гущина

Художник: Алена Муравьева

В ролях:

Дениска -Нина Позднякова

Гость, Учитель музыки, Бабушка, Дядя в шляпе - Петр Кобзев

Алёнка, Мама - Виктория Бахарева/Евгения Пухова

Папа, Мишка - Александр Сизиков

Продолжительность: 45 минут