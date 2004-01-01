День военно-морского флота

В экспозиции представлены произведения Виктора Щербакова (1928-1996 гг.) – одного из ведущих художников-графиков ордена Красной звезды студии военных художников имени М.Б. Грекова.

В своих произведениях он стремился запечатлеть основные вехи жизни и боевой славы военачальников далёкого прошлого и современных защитников Родины, авиаторов и военных строителей. Все работы художника выполнены по впечатлениям от командировок в армейские и флотские части в различных местах страны, в том числе и на Кольскую землю.