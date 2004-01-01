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День телевидения

Выставка графики

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События: Выставки.

21 ноября отмечается Всемирный день телевидения. Праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в резолюции от 17 декабря 1996 года.

На выставке будут представлены две графические работы члена Союза художников, советского художника-графика, живописца, акварелиста, иллюстратора, художника театра — Сурвилло Раймонда Станиславовича (1933-1989).

Художественный музей
c 8 по 26 декабря

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