День телевидения
Выставка графики
Выставка графики
21 ноября отмечается Всемирный день телевидения. Праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в резолюции от 17 декабря 1996 года.
На выставке будут представлены две графические работы члена Союза художников, советского художника-графика, живописца, акварелиста, иллюстратора, художника театра — Сурвилло Раймонда Станиславовича (1933-1989).
Выставка посвящена 75-летию со дня рождения живописца, графика Анатолия Сергиенко.
Выставка одной картины Николая Александровича Завертайло