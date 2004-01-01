21 ноября отмечается Всемирный день телевидения. Праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в резолюции от 17 декабря 1996 года.

На выставке будут представлены две графические работы члена Союза художников, советского художника-графика, живописца, акварелиста, иллюстратора, художника театра — Сурвилло Раймонда Станиславовича (1933-1989).